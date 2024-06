Sur une prod de lui-même, bien entendu.

Après avoir bossé avec la moitié du rap game français, Myth Syzer a fait le choix de passer lui aussi derrière le micro, et c'est plutôt une bonne idée ! Jugez par vous-mêmes, avec ce nouveau clip tout frais qui vient de sortir. Le morceau s'appelle "Shaggy", en référence au célèbre chanteur jamaïcain, et on y retrouve Myth Syzer en train de kicker avec un flow qui ressemble un peu à celui de la "new wave", mais aussi beaucoup d'humour.