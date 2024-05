La Kadrilla est une vraie "Machine à Production"

Le groupe se prépare à sortir son nouvel album.

Depuis le début de l'année 2024, les deux membres du groupe La Kadrilla se sont montrés plutôt productifs, et c'est bien normal : La J et Jamso se préparent à sortir leur nouvel album. le projet s'appelle "MAP", il est prévu pour le 14 juin, et ils viennent de nous en dévoiler un extrait avec le clip de "Machine à Production". Un morceau effiace avec un contraste sympa entre le début du morceau, autotuné, et la seconde partie, plus kickée. Polyvalents, ils savent s'adapter àtous les ambiances, on espère qu'ils vont nous le montrer sur leur projet qui arrive !