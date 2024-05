DJ Quick dévoile le clip de "Vaurien", avec T Kimp Gee

Un morceau issu du volume 1 de "Code 97".

DJ Quick dévoile le clip de "Vaurien", en featuring avec T Kimp Gee, artiste issu de la scène musicale antillaise, avec des sonorités mélangeant la trap, le rap et la musique caribéenne. L'un des DJ les plus connus du rap français (notamment à l'origine du succès de Ninho) dévoilera très prochainement le volume 2 de son album "Code 97". Avec cet album en deux parties, le co-fondateur du label Mal Luné Music a une idée simple : présenter un album 100% Caraïbes. Une volonté pour l'artiste, né d'un père guadeloupéen et d'une mère martiniquaise, de rendre hommage à ses origines, en mettant en lien la Métropole et les territoires d'Outre-mer.

Sur le premier opus paru le 17 mai dernier, on avait déjà pu avoir accès à de très beaux featurings, avec Malty 2BZ (sur "10"), Kalash (sur "Code 97") ou encore "Maureen" (sur "Matos"). Eh bien dites-vous que le second volume de cet opus vous prépare encore de très belles surprises en termes de collaborations... Rendez-vous le 31 mai prochain !