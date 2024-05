Toujours sur Power Los Angeles.

Attention, invité de marque dans les "Justin Incredible Freestyles" sur la radio de Los Angeles Power 106 puisque c'est l'un des patrons d'Atlanta qui est dans les studios en la personne T.I. Et ce dernier se fait plaisir en posant ses rimes sur "F*ck With Dre Day" et "Lil' Ghetto Boy" de Dr. Dre mais aussi "Victory Lap" de Nipsey Hussle. Du lourd, vraiment.