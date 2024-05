Ms Tungi veut sortir de ce "Trou à rat"

Plongez dans l'univers captivant de Ms Tungi avec son dernier single "Trou à rat"

Dans son dernier single, "Trou à rat", MS Tungi ouvre son cœur et partage ses luttes et sa résilience avec ses auditeurs. Ce morceau résonne avec une émotion brute, l'artiste explore les défis que sont faire confiance aux autres et rester fidèle à soi-même dans un monde où les intérêts personnels peuvent souvent éclipser la vérité et l'authenticité. Le tout sur une instrumentale composée par le beatmaker Kub et un visuel réalisé par Maitre Corbeau.

Élevé dans un environnement riche en diversité culturelle et en rythmes, MS Tungi puise son inspiration des États-Unis et de l'Afrique, fusionnant les sonorités contemporaines du rap américain avec les rythmes envoûtants de ses racines africaines. "Trou à rat" offre un mélange harmonieux de ces influences, créant une expérience musicale distinctive qui témoigne de l'identité unique de l'artiste.

Depuis ses débuts, MS Tungi a su captiver un public grandissant grâce à son style percutant et à sa capacité à raconter des histoires qui résonnent auprès d’une génération en quête d'authenticité et de connexion. Ses paroles reflètent souvent ses expériences personnelles, abordant des thèmes tels que la lutte, l'espoir, la résilience et la célébration de la culture africaine.

Après avoir fait ses premiers pas avec la sortie de son EP "BARALAND" en 2023, MS Tungi continue d’écrire son histoire. Son dernier single, "Trou à rat", promet d'être un ajout puissant à son répertoire croissant, confirmant sa position en tant qu'artiste prometteur à surveiller de près.

Découvrez “Trou à rat” le nouveau single de Ms Tungi dès maintenant sur Générations :