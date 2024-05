Chris Brown dévoile le clip de "Go Girlfriend"

C'est un morceau issu de son album "11:11", dévoilé en novembre 2023.

Breezy est de retour avec "Go Girlfriend". Un morceau de soirée, dont l'artiste américain a le secret. Le clip, dirigé par Jamar Harding, met en scène plusieurs femmes qui se ruent à une soirée dans laquelle figure l'interprète de "Under The Influence". Un visuel dans lequel Chris Brown joue de l'effet qu'il fait aux femmes, tout en montrant ses talents de danseur. Un titre qui figure sur le onzième album studio du chanteur, qui comprend des collaborations avec Lil Wayne, Future, Joyner Lucas, Bryson Tiller, Tee Grizzley, Davido et bien d'autres.