La révélation 2024 ?

Depuis un an, JKSN a augmenté la cadence mais aussi la qualité de ses clips. On le retrouve cette semaine dans un tout nouveau clip nommé "Drogba", en hommage à la légende ivoirienne de Chelsea. Un morceau où on retrouve les ingrédients qui font la musique de JKSN, à savoir, une mélo bien efficace et des paroles qui font sens. On vous laisse découvrir tout ça juste en dessous.