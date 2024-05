Nouvelle dinguerie du tonton.

Rim'K n'a pas fini de nous étonner, lui qui continue à vouloir se renouveler à chaque sortie. Cette fois, c'est mission réussie avec son tout nouveau single, "Demain". Un morceau dont le clip vient d'être dévoilé. On y retrouve le Tonton en plein voyage en Thaïlande, dans une ambiance nocturne, avec une vidéo où on a un gros travail sur la lumière. Au niveau de l'instru, c'est du 2step accompagné d'un petit sample d'instrument à corde, très efficace. On vous laisse kiffer tout ça !