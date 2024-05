C'est son troisième single au titre inspiré par des serpents.

Meghan Thee Stallion revient cette fois avec le clip de "BOA", un visuel à l'esthétique cyber et coloré, inspiré par l'univers "Harajuku". Dans la vidéo, la rappeuse se métamorphose en un personnage de jeu vidéo au concept dangereux : les joueurs jouent à leurs risques et périls. Une fois morts dans le jeu, ils décèdent de la même manière par la suite dans la vie réelle. Le titre reprend d'ailleurs un sample du mythique titre de Gwen Stefani "What You Waiting For ?"