Surprise !

On n'a jamais douté que Jul était un artiste généreux. La preuve alors qu'il aurait pu se reposer sur ses lauriers avec ses deux stades, de France et Vélodrome et ses nombreux projets déjà sortis, il revient par surprise, juste pour faire plaisir à son public avec un nouveau titre et un nouveau clip "J'ai pris le mic", tourné justement en plein coeur de l'enceinte qui abrite l'Olympique de Marseille dont on aperçoit d'ailleurs certains joueurs dans la vidéo.