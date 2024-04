Manny revient avec quatre nouveaux titres et un clip Inédit

Après avoir sorti, le 23 février dernier, son EP "SHOOTSTAR", comptant 13 titres, Manny remet à nouveau des balles dans le chargeur et ajoute 4 tracks et un clip inédit.

Entre l'ancienne et la nouvelle génération, Manny à su faire le pont. Le rappeur du centre de Marseille fait ses débuts au côté du groupe emblématique Carré Rouge, où il a l’occasion de collaborer avec de gros noms comme Le Rat Luciano ou IAM. 20 ans plus tard, il se tient prêt à dévoiler l'étendue de son talent.

Couplet tranchant et refrain entraînant, on sent chez Manny une capacité d’adaptation naturelle. Il a le don de nous faire changer d’émotions, de passer de la joie à la tristesse, de la fête à la solitude. Tant dans les compositions que dans les thèmes abordés, chaque morceau est une surprise pour l’auditeur.

Si le chargeur est vide ? Manny le remplit. Dans le prolongement de Shootstar, il dévoile le clip de "Mode RS" ainsi que 4 titres inédits. Son engagement continu à créer et à partager sa musique témoigne de son talent. En tant qu'auditeur, nous pouvons être certains que Manny continuera à nous surprendre et à nous inspirer.