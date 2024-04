Comme au Texas !

Le Juiice est déjà de retour avec de la nouveauté, 5 mois après la sortie de son dernier clip. Cette fois on la retrouve en mode "no melody", pour le clip du morceau inédit "Money Dance". Un gros banger bien sale comme on les aime, dans lequel la rappeuse nous montre une fois de plus ses qualités de découpeuse d'instru. SI vous ne nous croyez pas, vérifiez par vous-mêmes !