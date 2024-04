Le Saïan Supa Celebration de retour avec son "Freestyle Celebration #2"

Avec cette fois monsieur Specta au micro !

C'est désormais le rendez-vous hebdomadaire des amateurs d rap old school : le Saïan Supa fête ses 25 ans et à cette occasion, ils comptent bien montrer que l'esprit du groupe mythique est toujours aussi présent. Ce deuxième freestyle inédit interprété par Specta s’inscrit dans la continuité de célébrer le Saïan, autour de l’amour de la musique et du hip hop. Le MC pose sur l’instru, recomposée en beatbox par Sly Johnson, de Rubber Bands & Weight produite par The Alchimist pour Benny The Butcher. À travers ces freestyles, les quatre membres du groupe nous font découvrir leurs influences musicales qu’ils partageront bientôt sur scène pour un show unique, où ils interprèteront leurs plus grands classiques en groupe et en solo.