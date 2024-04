Ça y est, c'est (presque) l'été !

Malgré le mauvais temps, DJ Quick prépare déjà le retour de l'été en recommençant à nous sortir des collabs plus dansantes les unes que les autres. Le fondateur du label Mal Luné Music a cette fois fait appel à la star guyanaise Jahyanai pour son nouveau single, qui s'appelle "Closer" et dont le clip vient de sortir aujourd'hui. Un morceau un peu dansant, un peu lover, avec un clip à l'ambiance très chaleureuse et tropicale.