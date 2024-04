Filmée par Lyrical Lemonade.

C'est sans doute la chanson de reggae la plus célébre actuellement dans le monde avec plus d'un milliard de streams et une popularité qui ne cesse de croître. La vidéo était attendue et pour ne pas se rater l'équipe de YG Marley a fait appel à Cole Benett aka Lyrical Lemonade, clippeur mondialement connu dans le rap US. A noter que la mère de YG Marley, Lauryn Hill en personne apparaît dans la vidéo.