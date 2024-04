C’est une facette du rappeur à laquelle il ne nous avait pas habitué.

Ce vendredi 19 avril marque le grand retour de Lacrim, avec le clip de “7 vies”.

Un titre très touchant sur un fond de piano joué par l’excellent Sofiane Pamart, sur lequel le rappeur aborde son enfance difficile et ses épreuves de vie.

Le clip, en noir et blanc et mettant en scène un enfant représentant le jeune Lacrim reflète parfaitement ce morceau particulièrement vulnérable et émouvant.