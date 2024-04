Enima dans le clip de "Go Mode"

Il se sait attendu par le public francophone.

Enima est de retour avec le clip de "Go Mode", extrait de son prochain album "DZ D'AMERQUE", disponible le 19 avril prochain. Un clip épuré en noir et blanc, rempli de plans rapprochés au ralenti, qui rappellent l'ambiance "slow-mo" et chill du morceau.

Aux commandes de la réalisation, nul autre qu'Adzelio et Whoisbulbii, qui ont à eux deux réalisé les clips et de visuels d'artistes comme Mini, Osirus Jack, 8ruki ou encore Binks Beatz.