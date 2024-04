Le chanteur annonce son concert à Paris La Défense Arena.

Tayc revient en solo après le segment faux clash puis collaboration avec Dadju. Collaboration qui avait débouché sur un album commun entre les deux artistes. Avec ce clip et ce single, "OMT". Le chanteur annonce via un effet de mise en scène ses deux dates à Paris La Defense Arena les 30 novembre et 1er décembre prochain.