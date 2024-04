En featuring avec BryanMG

Tayron Kwidan's, chanteur suisse de pop urbaine aux influences africaines tirées de ses origines congolaises ne s'arrête plus. Après avoir sold out ses deux premiers concert à La Cigale en 1h, il dévoile son nouveau single et clip "Drunk&Luv" avec BRYAN MG, extrait de son album à venir prochainement.