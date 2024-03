Le Sayan est de retour.

Après sa série de freestyles "Sayan", Lybro est déjà de retour avec de la nouveauté. Cette fois, le clip s'appelle "Vrai Bay" et on ressent encore bien l'influence de la scène londonienne dans sa musique qui respire fort la drill. Un bon banger avec quelques punchlines bien propres, notamment dans le refrain, on vous laisse découvrir ça !