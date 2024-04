Un nouveau clip avec Mannie Fresh.

Juvenile et Mannie Fresh envoient un nouveau clip pour le titre "400 Degreez". Il ne s'agit pas d'une nouvelle version du single, mais plutôt d'un nouveau visuel destiné à célébrer l'héritage de l'album de Cash Money, qui comprend notamment le "Back That Azz Up" récemment interpreté par Ye.