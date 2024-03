Un gros retour.

Big Sean signe et soigne son retour avec le clip du morceau "Precision" dans lequel il laisse parler son flow rapide sur un prod signée par Aaron Bow, FNZ, Teddy Walton, Tom Kahre et Zacari. A noter que c'est son premier morceau depuis la sortie de son EP "What You Expect" avec Hit-Boy en 2021. Autant dire qu'il était attendu.