Don Toliver dévoile le clip de "Deep In The Water"

Un nouveau single qui fait suite à "Bandit" paru en février.

Alors qu'il vient de devenir papa d'un petit garçon avec sa compagne et artiste Kali Uchis, Don Toliver semble déjà prêt à balancer la suite. Après la sortie de "Love Sick" en février 2023, le rappeur américaine tease un nouvel album avec un nouveau single. Intitulé "Deep In The Water", il fait suite à "Bandit" dévoilé en février dernier. Il s'accompagne d'un clip teinté de bleu où l'on aperçoit notamment des archives de Kali Uchis et de leur nouveau-né. Il se clôture par un sobre "To Be Continued", qui ne présage que du bon.