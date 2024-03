Joyner Lucas et Jelly Roll dévoilent le clip de "Best For Me"

Un morceau extrait du nouvel album de Joyner Lucas.

Joyner Lucas est désormais respecté par le rap game US, où il est reconnu pour ses talents d'écrivain et de kickeur. Il a même déjà quelques gros carton en streams à son actif, désormais l'heure est venue de transformer l'essai et de changer de statut avec son prochain projet, "Not Now, I'm busy", prévu pour le 22 mars. Le rappeur dévoile chaque semaine un peu plus son projet qui arrive et cette semaine il a sorti le clip de "Best For me". Une vidéo qui commence par une personne qui semble en train de faire une overdose. Au moins, le ton est donné !