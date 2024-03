Justin Timberlake signe son Tiny Desk Concert

Le chanteur a interprété ses plus gros tubes et des extraits de son nouvel album.

Justin Timberlake n'a jamais été du genre à faire des efforts partiels, mais cette production est à la hauteur de l'occasion : à savoir, un set programmé pour sortir en même temps que son nouvel album, "Everything I Thought It Was". Délaissant le côté plus roots de son prédécesseur, "Man of the Woods", sorti en 2018, le nouveau disque est un retour en arrière, une épopée et une explosion - tout comme ce set somptueux, qui réduit l'expérience Timberlake à 25 minutes de célébration maximaliste et, lorsque le moment l'exige, de vibes plus chill.