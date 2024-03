Le rappeur est toujours aussi doué dans son registre.

Récemment mis dans la sauce par les fuites judiciaires de l'affaire P.Diddy, Meek Mill n'a pas le temps de s'attarder sur ce genre de faits divers, il est encore trop occupé à mettre toute son énergie dans son rap, pour encore consolider sa réussite un peu plus. C'est d'ailleurs de ça qu'il parle dans son nouveau morceau, "Times Like This", dont le clip vient d'être dévoilé. Un morceau extrait de son tout nouvel EP sorti il ya quelques jours, "Heathenism".