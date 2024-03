Un extrait de son dernier projet, "Mode Fantôme".

Le 23 février, Blasko dévoilait un tout nouveau projet. "Mode Fantôme" succède à "Carré Blanc" et "Carré Noir" sortis respectivement en 2022 et 2023. Un EP de sept titres dont des featurings avec Junior Bvndo, 8blevrai ainsi qu'ALP et VVES. Le rappeur signé chez Mal Luné Music dévoile un nouveau clip : "Panenka", réalisé par S7VEN EYES.