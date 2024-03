une version acoustique touchante.

mademoiselle lou a dévoilé "LES OMBRES", un EP de six titres avec MadeInParis et Kyana en featuring le 26 janvier dernier. Ce dimanche 10 mars, elle dévoile une session acoustique des morceaux solo "FOLIE", "AU REVOIR" et "COLÈRE" dans une ambiance champêtre au coin du feu.