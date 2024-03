Niro et TIG sont des "Mauvais élèves"

Un featuring créé pour le projet "Game Over 3" du studio 50K.

Si vous avez raté les sorties rap de la semaine dernière, on vous invite à aller écouter le projet du studio 50K, la fameuse compilation "Game Over 3" dont la deuxième partie vient d'être publiée le 23 février. Un projet sur lequel on retrouve la crème des rappeurs français et cette semaine, l'équipe a décidé de dévoiler le clip du morceau de Niro et TIG, "Mauvais élèves". Un morceau bien street, avec un peu d'egotrip et surtout des lignes bien tranchantes et bien agressives. Les fans de Niro qui le connaissaient depuis ses débuts avec Street Lourd vont être ravis, on retrouve la même rage qu'à l'époque !