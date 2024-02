C'est Marseille bébé.

YL continue de charbonner avec la sortie de la deuxième partie de son projet "Larlar", le 23 février dernier. Une deuxième partie qui comprend plusieurs featuring, et notamment un très attendu par les fans de rap marseillais, avec TK, le rappeur masqué. Le morceau s'appelle "Carla", et le clip vient d'être dévoilé aujourd'hui. Un morceau qui a tout pour devenir viral avec un pont et un refrain efficaces, qu'on vous laisse découvrir juste ici !