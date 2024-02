Luther dévoile le clip fou de "Mossy Cobbelstone"

Un gros taff créatif pour la vidéo.

Si vous trouvez que les clips de rap français se ressemblent un peu, alors on a peut-être ce qu'il vous faut. La semaine dernière, Luther dévoilait le clip de "Mossy Cobbelstone", un morceau avec une instru assez futuriste et remplie de bruitages électroniques, dans le style de ce que peut faire un Lil Uzi Vert aux USA par exemple. %Mais c'est surtout le clip qui attire l'attention, un concentré de "what the fuck", avec pas mal de scènes à la fois absurdes et très drôle,s représentant un peu l'état d'esprit de l'artiste et son quotidien. On vous laisse découvrir tout ça !