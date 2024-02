La MG se sent attaché dans "Promis"

Le clip raconte une histoire d'amour !

La MG fait des promesses dans le clip de "Promis". La vidéo raconte l’histoire d’un homme, tombé éperdument amoureux d’une femme. Il l’aime tellement qu’il a peur de lui faire du mal, il se sentirait horrible si jamais ça arrivait. A travers les paroles, on croirait entendre une déclaration d’amour, comme quoi cette femme est la seule dans son coeur, la seule qui a su le charmer. Et pour faire perdurer cet amour, il est prêt à tout, il fera les sacrifices qu’il faut pour la rendre heureuse chaque jour un peu plus.