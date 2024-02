Une connexion bien sombre !

Toujour très actif dans l'ombre du rap game, le collectif 667 continue d'être l'équipe dominante du rap FR. Cette semaine, C'est Black Jack OBS qui dévoile de la nouveauté, un featuring extrêmement sombre avec Madrane, le rappeur d'Evry. Le morceau s'appelle "Stratagème", et il est extrait du projet de Black Jack OBS à venir, "Strangulation", attendu le mois prochain. Un projet qui s'annonce bien sombre et hardcore, on vous laisse en juger avec cet extrait.