Les Rappeuses en liberté dévoilent le clip de "La Malia"

Saturnz, Lyloow et Turtle White ont tué ça !

Le tremplin "Rappeuses en liberté" est désormais un événement incontournable pour les suiveurs assidus du rap FR. Cette fois, ce sont Saturnz, Lyloow et Turtle White qui ont remporté l'édition 2023. Pour profiter de ce coup de projecteur, les trois rappeuses ont sorti un clip en commun, qui vient d'être dévoilé. Le morceau s'appelle "La Malia" et il est vraiment réussi : des couplets kickés, un refrain mi-crié, mi-chanté, avec un peu de "reverb" sur les voix en fin de phrase, des punchlines affûtées, et une vraie réussite niveau mise en scène / image / style vestimentaire. On leur souhaite le meilleur pour l'avenir, en tout cas le talent est là !