Un morceau à l'ambiance bien sombre.

Ça fait déjà trois ans qu'on vous parle régulièrement de Keuchei comme d'un artiste à suivre et le rappeur du 92 continue de prouver, mois après mois, single après single. Sa dernière sortie en date est un featuring avec Fresh la Douille, "Crapuleux", dont le clip vient de sortir aujourd'hui. Au vu du titre, vous vous doutez bien du genre d'ambiance qu'on va retrouver dans le morceau : bien sombre, qui sent la street fort, on vous laisse découvrir tout ça !