Tierra Whack a plusieurs facettes dans le clip de "27 CLUB"

Elle change constamment de visage.

Tierra Whack joue dans un cirque dans on nouveau clip "27 CLUB". Comme on a l’habitude de voir, elle joue plusieurs rôles, tantôt souriante, triste, en colère ou même nerveux. Avec sa robe et sa perruque argentées, la chanteuse fait des pas de danses assez particuliers. La vidéo montre des gens vivants dans un monde remplies de couleurs, des gens plutôt heureux, qui dégagent une certaine assurance quand on les voit. Des gens qui vivent en pleine harmonie, des gens qui s’aiment et se respectent surtout !