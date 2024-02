Un feat avec la star NBA Kevin Durant !

Stalley fait fort en invitant le basketteur star Kevin Durant sur le morceau "Scared Money". Attention, le joueur des Phoenix Suns ne fait pas qu'une simple apparition, il rappe lui aussi, et plutôt pas mal ! On le savait intéressé par le rap, étant notamment producteur ou même directeur artistique, on lui découvre un petit flow !



​