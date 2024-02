Gunna joue dans la neige dans le clip de "Bittersweet"

C'est un extrait de son album " G4*".

Gunna nous parle de ses peurs dans son nouveau clip intitulé "Bittersweet". C’est dans sa maison se trouvant près des montagnes glacées que le rappeur évoque les difficultés auxquelles il a dû faire face tout au long de sa vie. La neige pourrait expliquer la pureté de son coeur et de son âme face au comportement de certaines personnes. De nature timide, il a toujours été une personne qui se renferme sur elle, ne se confie jamais. Et donc la meillure façon pour lui de se libérer de ses traumatismes c’est la musique. A travers celle-ci, il se sent prêt à affronter le monde, à devenir une personne meilleure et surtout essayer d’être heureux.