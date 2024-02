Un feat bien frais comme il faut !

Peut-être la nouvelle génération de stars du rap français ? En tout cas, Mortalla et Mougli font forte impression avec leur featuring "Can-Am" dont le clip vient d'être dévoilé. Un morceau bien énergique, avec un refrain efficace, où les passages chantés et un peu plus kickés se succèdent à merveille, bref, une réussite. on a hâte de voir ce qu'ils nous réservent pour la suite !