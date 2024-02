KOTA The Friend respire de l'air frais à "BEIJING".

C'est un extrait de son nouvel album "Lyrics to GO, Vol. 5".

Assis dans une chaise avec son casque face à son micro, KOTA The Friend nous embarque dans la ville de "BEIJING", communément appelé Pékin en français. Dans ce clip, le rappeur nous donne un aperçu de l’endroit où il retrouve son inspiration pour écrire des chansons. Loin de tous, il se sent bien étant au bord d’un fleuve respirant de l’air frais. A travers le choix du décor, le rappeur nous explique son attachement à la nature, la verdure des arbres, le cri des oiseaux, mais aussi le silence et la tranquillité d’esprit quand on se trouve dans ce genre d’endroit.