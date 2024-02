Un extrait de son tout premier EP, "Bad Queen".

C'est enfin l'heure pour Maureen. L'artiste martiniquaise vient de dévoiler son tout premier EP : "Bad Queen". Pionnière du mouvement shatta, elle s'est illustrée plusieurs fois en featuring et le succès était déjà en rendez-vous. Elle présente enfin son univers avec six morceaux où elle invite Shanika et DJ Whyne. Elle accompagne la sortie de ce projet avec le clip de "Kompet x Jiggle", réalisé par une véritable pointure : Chris Macari.