Chris Brown livre un double clip avec "Angel Numbers / Ten Toes"

Un clip de Chris Brown, c'est toujours un événement.

Chris Brown continue de dominer le RnB masculin en termes de chiffres, depuis plus de dix ans maintenant. Avec son album "11:11", il a ajouté une réussite de plus à son palmarès déjà très long, et semble même réussi à avoir fait oublier ses heures les plus sombres, notamment la fin de sa relation avec Rihanna. Pour commencer 2024 en beauté, il dévoile le clip du premier morceau de son album, "Angel Numbers / Ten Toes", sorte de double morceau en un. Pour le clip, c'est un peu le même principe avec deux ambiances plutôt différentes, mais une historie commune, celle de Chris qui lutte contre ses démons pour se rapprocher de la lumière. On vous laisse voir s'il y arrive !