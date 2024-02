Bryson Tiller fera tout ce que sa copine veut dans "Whatever She Wants"

Car il est éperdument amoureux d'elle !

Bryson Tiller perd complètement la tête et est prêt faire tout ce que sa copine désire dans son nouveau clip intitulé "Whatever She Wants". Dans cette vidéo, Tiller fait ressortir son côté sensible mais surtout amoureux. Il ne cesse de faire des compliments à sa bien-aimée, qu’il trouve magnifique, attirante et aussi très sincère avec lui. Même étant triste, la fille est la seule personne capable de le réconforter, la seule qui sait trouver les mots juste… Pour lui, c’est tout simplement une perle rare et il fera tout pour la garder à ses côtés.