Infinit, Alpha Wann et Rim'K se la jouent comme "Mc Gregor"

Une vraie masterclass des trois rappeurs.

Ça commence à sentir très bon du côté de Nice, puisque Infinit a prévu de sortir son nouvel album "888" dans quelques jours (le 16 février). Et comma dh'abitude avec le rappeur, la pression monte doucement avant la sortie du projet, avec des freestyles etdes morceaux postés régulièrement. Cette fois on le retrouve en compagnie d'Alpha Wann et Rim'k, pour le morceau "Mc Gregor", extrait de l'album à venir. Dans une ambiance chill, sur une instru légère, les trois rappeurs se succèdent au micro, en démontrant tout leur talent pour le kickage, avec de sacrés punchlines et des placements bien soignés. On en redemande ! Et vous?