La Lyonnaise est de retour !

C'est le retour le plus sucré et le plus doux de cette année. Deux ans après la sortie de son dernier album "Météo", Jäde est enfin prêt à dévoiler la suite. La jeune chanteuse de Lyon dévoile deux morceaux pour le prix d'un, "parce que je n’arrivais pas à choisir lequel mettre en single". Elle publie alors le clip de "Diabolo Grenadine" et de "Rivalise", qui annonce un nouveau projet de R&B moderne et bien sirupeux.