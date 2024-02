Booba en ratpi de l'amour dans le clip de "Saga"

Le Duc impressionne !

Booba vient de concentrer toute l'attention du game sur lui avec la sortie de son nouvel album "Ad Vitam Aeternam", alors qu'il avait pris sa retraite après la sortie de "ULTRA". Et pour donner encore plus d'impact à son album, il vient également de dévoiler le clip d'un des morceaux du projet. La chanson s'appelle "Saga", et elle parle d'amour, ou plutôt d'un homme trop caillera pour vraiment s'impliquer dans une relation, de peur de blesser l'autre. Pour le clip, on reste dans la même inspiration japonaise que pour "6G", mais dans une ambiance plus nocturne. On vous laisse découvrir le scénario ! On ne sait pas si cet album de B2O va durer dans le temps, mais ce qui est sûr, c'est qu'on le trouve beaucoup plus créatif que sur "Ultra", un peu décevant à l'époque.