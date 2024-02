Oussama se demande "Si t'étais là" !

Il fait une déclaration d'amour à sa bien-aimée.

Oussama pense que tout serait si simple "Si t'étais là". Dans ce clip, le rappeur évoque l’absence d’une personne qui lui est chère, une personne pour qui il a de l’estime, sur qui il sait qu’il peut compter. Il pense sans cesse à cette personne, aux moments heureux partagés avec cette dernière. Malheureusement, leur relation prend fin, chacun décide de faire son chemin, mais pense toujours à l’un et l’autre. Malgré cette distance, cette femme hante toujours ses pensées, continue d’occuper une place importante dans son coeur. Et pour ne plus trop y penser, il fait un tour à la plage, un meilleur moyen de changer d’air et de passer à autre chose.