Toujours aussi créatif.

Ça fait maintenant quelques années que Sean est dans le game, mais le rappeur parisien arrive encore à surprendre et à proposer des créations originales. Comme cette semaine, avec la sortie du clip de "Lève ton doigt". Un morceau très punk dans l'attitude, avec une instru très inhabituelle, mais efficace, et une vidéo elle aussi bien punk avec des plans très bien faits, notamment ceux dans le stade. On vous laisse découvrir tout ça !