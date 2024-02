Le morceau fait suite à son premier clip "Risk"

RAÏS nous dévoile le clip de "Baram", mis en image par Sponge Productions. Dans cette vidéo, on voit le rappeur rouler doucement sa voiture pour rentrer à la maison. Une fois là-bas, assis dans son canapé, en train de savourer du riz au gras rouge au poulet et comme accompagnement un jus d’hibiscus. Avec un style plutôt décontracté, RAÏS, est habillé tout en noir, les lunettes et les gants y compris.