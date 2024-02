Lapostroz a les dents serrées comme un Piranha dans "GRAVVITE "

Le clip a été réalisé par Matthieu ALLARD

Lapostroz s’adresse aux gens qui pensent qu’il est impossible de réussir sa vie sans faire recours à cette pratique délirantes dans le clip de "GRAVVITE". Pour lui, ce sont juste des personnes qui aiment dramatiser, ils ne veulent fournir aucun effort pour obtenir qu’ils veulent dans la vie. Pour sa part, il est conscient des difficultés de la vie, des épreuves, des mauvaises personnes qui te voudront du mal et essayeront de te décourager mais il prêt à se battre contre vents et marrées pour atteindre ses objectifs et gravir les échellons par la même occasion.